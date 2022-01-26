Прямой эфир
Общество
У пользователей Apple iCloud возникли проблемы с доступом к системе
Армия
Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море на учения
Армия
Немецкий танк Второй мировой войны стал мишенью для сирийских военных
Мир
Американский телеканал CNN в сюжете обозначил Харьков российским городом
Экономика
В Берлине призвали исключить энергетику из антироссийских санкций
Общество
Депутат заксобрания Петербурга предложил разработать правила стрит-арта
Мир
Байден начал второй год у власти с падения рейтинга одобрения его работы
Общество
В Москве приостановили плановую госпитализацию детей из-за COVID-19
Наука
Ученые перечислили восемь эффективных препаратов против «Омикрона»
Мир
В Китае назвали иллюзией планы США ослабить роль РФ на энергорынке Европы

Совфед одобрил закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Члены Совета Федерации на заседании 26 января одобрили закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%.

Домашняя забота: в РФ хотят пустить пенсионные накопления на покупку жилья
В чем плюсы и минусы предложения бизнеса

Решение принято единогласно, «за» проголосовали 144 сенатора.

20 января Государственная дума единогласно приняла в третьем, окончательном, чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%.

Соответствующее поручение сделал президент РФ Владимир Путин 12 января. Аргументируя необходимость индексации пенсии выше уровня инфляции, глава государства указал на то, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за роста цен.

Первый зампред Госдумы Александр Жуков уточнял, что по итогам индексации средний размер пенсии составит 18 984 рубля. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что индексация пенсий на 8,6% для неработающих пенсионеров будет оформлена с 1 января 2022 года независимо от того, когда будет принят соответствующий закон.

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в беседе с «Известиями» объяснила порядок начисления пенсий после принятия данного законопроекта. Так, если закон примут в январе, уже в феврале российским пенсионерам, получившим проиндексированные на 5,9% пенсии, выплатят не только проиндексированные на 8,6% выплаты, но и образовавшуюся разницу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022