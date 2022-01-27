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Премьер-министр Канады ушел на карантин после контакта с заболевшим COVID-19

Премьер-министр Канады Трюдо ушел на карантин после контакта с заболевшим COVID-19
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел на карантин после контакта с инфицированным коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в Twitter в четверг, 27 января.

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По словам Трюдо, результат его экспресс-теста был отрицательным.

«Я придерживаюсь правил и ухожу на изоляцию на пять дней», — заявил премьер. Он уточнил, что будет работать из дома.

Накануне стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заболел COVID-19, болезнь протекает бессимптомно.

Самым надежным способом защититься от COVID-19 остается вакцинация. В России привиться можно бесплатно. Сегодня в стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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