Премьер Армении Пашинян заболел COVID-19

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заболел COVID-19, болезнь протекает бессимптомно. Об этом 26 января сообщает пресс-служба правительства страны.

Результат теста на коронавирус, который сдал глава кабмина, оказался положительным, добавили в правительстве.

«Премьер-министр самоизолировался в установленном порядке, заболевание протекает бессимптомно. <...> Пашинян будет осуществлять свою деятельность удаленно», — отмечается в заявлении.

В июне 2020 года Пашинян уже перенес COVID-19. Инфекцию также выявляли у членов его семьи.

За минувшие в сутки в Армении зафиксировано 1931 новый случай заболевания COVID-19, сообщил 26 января Национальный центр контроля и профилактики заболеваний на своем сайте. Кроме того, 147 человек выздоровели, от последствий заболевания 26 января скончался 1 пациент.

Накануне в стране было выявлено 1332 новых заболевших. За всё время пандемии в республике заболели COVID-19 355 662 пациента, из них полностью вылечились на данный момент 334 696 человек.

С 22 января в Армении действуют новые ограничения, введенные в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Посетить заведения общепита, спортзалы, отели, театры, библиотеки и другие объекты, где осуществляется культурно-просветительская деятельность, можно только при наличии сертификата о вакцинации двумя компонентами препарата от коронавируса или отрицательного результата ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до момента посещения данных учреждений.

Комментируя введенные ограничения, глава Минздрава республики Анаит Аванесян заявила 24 января, что ограничения действуют для организаций, «посещение которых не является крайней необходимостью». Данная мера требует «общественного обсуждения», приводит слова министра Sputnik Armenia.