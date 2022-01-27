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Ученые определили дату появления «Омикрона»

Ученые установили, что «Омикрон» появился в октябре 2021 года
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Ученые Пенсильванского университета провели исследование, в результате которого установили, что штамм коронавируса «Омикрон» появился в октябре 2021 года, а также выяснили его особенности. Работа опубликована в журнале Medical Xpress.

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По данным ученых, «Омикрон» отделился от предыдущих вариантов вируса в результате адаптивной эволюции, при которой мутации передаются будущим поколениям путем естественного отбора.

По словам доцента биологии Пенсильванского университета, руководителя анализа рекомбинации Мацея Бони, SARS-CoV-2 создал три основных варианта — «Альфу», «Дельту» и «Омикрон» — примерно за 16 месяцев. Это, как отмечает ученый, удивительно, потому что другие вирусы не совершают таких повторных больших эволюционных скачков. «Омикрон» необычен и тем, что он совершил еще больший скачок в эволюции белка-шипа.

Исследователи проанализировали все 686 последовательностей нового штамма коронавируса, которые были доступны к 7 декабря 2021 года, и обнаружили, что «Омикрон» относится к линии B.1.1, которая также включает в себя «Альфа»-вариант.

В итоге с помощью байесовского филогенетического анализа с временной калибровкой ученые подсчитали, что «Омикрон» появился в начале октября 2021 года.

24 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Он отметил, что для завершения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране.

7 января ученые из Китайской академии наук предположили, что штамм коронавируса «Омикрон» мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Ученые полагают, что изначально грызуны заразились COVID-19 от людей. После этого, предположительно в течение года, в организме мышей вирус начал мутировать.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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