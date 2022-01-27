Эксперт спрогнозировал сроки сертификации «Северного потока – 2»

Урегулирование вопроса с сертификацией газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) зависит от того, проявит ли новое руководство Германии способность к суверенитету и самостоятельному принятию решений. Об этом заявил «Известиям» президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков в четверг, 27 января.

Накануне оператор газопровода, Nord Stream 2 AG, сообщил, что зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка СП-2 — Gas for Europe GMBH. Компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка трубопровода, находящегося в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин. Таким образом, было выполнено требование регулятора Германии о необходимости создания «дочки» для немецкой части газопровода. В ноябре из-за отсутствия такой структуры была приостановлена сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора проекта.

В пресс-службе Федерального сетевого агентства ФРГ заявили, что сертификация оператора геманского участка газопровода восстановится после того, как завершится передача основных активов Gas for Europe GMBH и будет проверена полнота документации. При этом регулятор не смог назвать сроки восстановления сертификации, пишет «Газета.Ру».

«В условиях нагнетания Западом внешнеполитической ситуации по Украине давать прогнозы по точным срокам сертификации и вводу в эксплуатацию «Северного потока – 2» невозможно. США осуществляют сильное давление на власти Германии для максимального затягивания этого процесса», — отметил Хайков.

По его словам, хоть общий срок рассмотрения заявки СП-2 и не должен формально превышать четырех месяцев, именно данный этап — самый непрогнозируемый, так как у Федерального сетевого агентства Германии в зависимости от решения политиков могут возникнуть новые претензии к документам и процедурам.

Эксперт рассказал, что после учреждения Gas for Europe GmbH необходимо совершить перевод на нее всех активов и персонала, связанных с германским участком газопровода, как того требует законодательство ФРГ. Он полагает, что это технически не должно занять больше месяца, тем более наверняка параллельно с регистрацией компании велась подготовительная работа. После этого немецкий регулятор возобновит проверку всех документов на соответствие действующим требованиям, добавил он. Специалист подчеркнул, что технически газопровод уже полностью готов к запуску.

Он указал, что задержка ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» поддерживает «крайне высокие цены» на газ в Европе, что невыгодно европейцам. Он отметил, что этот газопровод является единственной возможностью поставлять газ в Европу в необходимом объеме в случае начала Киевом военных действий на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, что «гарантированно повлечет за собой» остановку транзита российского газа через Украину, а это минимум от 40 млн до 90 млн куб. м в день.

Если Европа лишится этих объемов, то, учитывая практически опустевшие хранилища газа в Европе, цена на голубое топливо может вырасти в несколько раз от текущего уровня в $1000 за тыс. куб. м, спровоцировав «глобальный энергетический кризис» во всем регионе. Европейские власти это понимают и даже при обсуждении новых возможных санкций против России предполагают исключение из них СП-2.

С другой стороны, Хайков допустил, что «Газпром» сейчас экономически не заинтересован в ускорении введения в эксплуатацию «Северного потока – 2», так как это спровоцирует значительное снижение цен на газ в Европе. При текущем уровне цен компания и без этого проекта зарабатывает «максимальные исторические прибыли», хотя и продает фактически меньше объемов газа, что выгодно и России, так как в бюджет выплачиваются дополнительные налоги и дивиденды, заключил специалист.

21 января депутат комитета бундестага по энергетике Штеффен Котре заявил «Известиям», что «Северный поток – 2» полностью соответствует законодательству Евросоюза и Германии. Он подчеркнул, что остановить проект на законных основаниях нельзя.

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург в ФРГ Мануэла Швезиг сообщила об острой необходимости запуска СП-2, поскольку он может способствовать Германии в переходе к возобновляемым источникам энергии.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.