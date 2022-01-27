В 165 школах России ввели карантин из-за коронавируса

В 165 школах в 39 регионах РФ введены карантинные меры из-за коронавируса. Это следует из инфографики, опубликованной Министерством просвещения России в Telegram 27 января.

«Всего в 165 школах в 39 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19. Один регион, в котором школы вышли из карантина», — говорится в материалах Минпросвещения.

Отмечается, что днем ранее подобные меры сохранялись в 111 школах. Также из материалов следует, что на 26 января в связи с карантином по коронавирусу и ОРВИ 6,9% школьников обучаются дистанционно.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация по ограничениям работы школ в связи с COVID-19 и сезонными ОРВИ остается стабильной.

Ранее в этот день губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что школьников в регионе переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса с 31 января. По его словам, отдельные классы и школы из-за заболеваемости ОРВИ и COVID-19 находятся на карантине уже с 27 января.

Днем ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что дистанционное обучение можно вводить только при необходимости, например при всплеске COVID-19. Он отметил, что, как только заболевание отходит, снова вводится традиционный режим обучения.

В то же время заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в городе в ближайшее время откроется запись на вакцинацию детей от коронавируса. По ее словам, первая партия вакцины для подростков от 12 до 17 лет уже поступила в столицу.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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