В Новосибирской области школьников переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса с 31 января. Об этом в четверг, 27 января, заявил губернатор региона Андрей Травников.

«На сегодняшний день оперативным штабом готовятся решения в отношении работы школ. Уже сегодня отдельные классы и школы из-за заболеваемости ОРВИ и коронавируса находятся на карантине. Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника», — сказал он журналистам.

Травников пояснил, что карантин будет «дифференцированным». Так, младшие школьники уйдут на двухнедельные каникулы, а старшие — на дистанционное обучение в течение одной или двух недель.

«В отношении 11-х классов мы будем повторять тестирования и готовится решение, что 11-е классы останутся обучаться очно. Для них форма карантина — это тестирование», — рассказал Травников.

Губернатор добавил, что малокомплектные школы будут переходить на дистанционное обучение только в случае появления в них очагов заболевания.

«Решение принципиально принято, но формы карантина будут различны», — отметил он.

Ранее в этот день Травников заявил, что в Новосибирской области зафиксированы первые случаи штамма коронавируса «Омикрон». Он подчеркнул, что новый штамм чаще появляется у детей. Кроме того, «Омикрон» в целом более активно распространяется по сравнению с предыдущими штаммами.

26 января министр просвещения РФ Сергей Кравцов завял, что дистанционное обучение можно вводить только при необходимости, например, при всплеске COVID-19. Он отметил, что как только заболевание отходит, традиционный режим обучения вводится снова.

В тот же день в пресс-службе Минобрнауки рассказали, что около 10% вузов в России сейчас работает дистанционно, почти 90% использует смешанный формат обучения. 82,49% сотрудников вузов и 51,87% студентов очной формы обучения прошли вакцинацию от инфекции.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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