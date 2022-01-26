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В Москве в ближайшее время откроется запись на вакцинацию подростков от COVID-19

Ракова: запись на вакцинацию детей от COVID-19 начнется в Москве
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В Москве в ближайшее время откроется запись на вакцинацию детей от коронавируса. Об этом заявила 26 января заммэра российской столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

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Вакцина от коронавируса для подростков уже поступила в Москву. В ближайшие дни начнется их вакцинация.

«Вакцина для подростков с 12 до 17 лет уже зарегистрирована, первая партия поступила в Москву», — отметила она.

Каждая школа самостоятельно принимает решение о введении карантина в классах, отметила она.

Как отметила Ракова, темпы вакцинации в мегаполисе «неадекватны» в нынешней ситуации с заболеваемостью.

«В Москве растет не только заболеваемость коронавирусной инфекцией, но и другими сезонными инфекциям ОРВИ и гриппа. За последние недели заболеваемость как по коронавирусу, так и по другим ОРВИ выросла в пять раз», — сказала она.

Ранее в среду Ракова отметила, что около 80% вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве приходятся на штамм «Омикрон». Днем ранее мэр столицы Сергей Собянин также сказал о доминации в городе «Омикрона», однако «остатки «Дельты» дают тяжесть заболевания и количество госпитализаций».

Ранее в среду на фоне роста заболеваемости инфекциями в Москве усилили проверки противоэпидемических мер на предприятиях сферы торговли, культуры и общепита.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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