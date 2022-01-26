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В Москве усилили проверки соблюдения противоэпидемических мер

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На фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве усилены проверки противоэпидемических мер на предприятиях сферы торговли, культуры и общепита. Об этом в среду, 31 января, говорится в сообщении столичного Роспотребнадзора.

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«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией <…> усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах города Москвы. <…> В первую очередь на объектах транспорта, спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры, торговли, общественного питания, гостиницах, хостелах, медицинских организациях, где отмечается скопление людей», — говорится в сообщении.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за две недели в столице количество случаев COVID-19 увеличилось в пять раз. По его словам, ситуация с вирусом в городе продолжает развиваться по европейскому сценарию. Власти Москвы предполагают, что рост заболеваемости продлится в столице еще две недели.

24 января начальник Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что проверки соблюдения противоэпидемических мер усилили в торговых центрах, ночных клубах и концертных залах и других общественных местах Москвы.

Он напомнил, что напомнил, что в случае выявления фактов несоблюдения установленных требований нарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ, а юридическим лицам грозит штраф до 1 млн рублей или приостановка деятельности по решению суда.

Отмечается, что в столице за последнюю неделю уже выявили несколько торговых центров, где не соблюдается масочный режим. Среди них «Европолис» и «Калита», а также торговые комплексы «Трамплин» и «Каширский двор». Всем им после проверок Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) грозит закрытие на 90 суток за нарушение антикоронавирусных мер.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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