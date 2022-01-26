На «Омикрон» в Москве приходится 80% случаев коронавируса

Порядка 80% вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве приходится на штамм «Омикрон». Об этом 26 января заявила заммэра города Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день этот штамм («Омикрон». — Ред.) уже уверенно доминирует в Москве. По данным нашего секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на штамм «Омикрон», — сообщила она в интервью телеканалу «Россия 24».

Днем ранее мэр столицы Сергей Собянин также сказал, что в городе доминирует штамм коронавируса «Омикрон», однако «остатки «Дельты» дают тяжесть заболевания и количество госпитализаций». По словам градоначальника, из-за того что «Омикрон» продолжает вытеснять «Дельту», серьезного повышения нагрузки на столичные больницы в ближайшее время не ожидается. Вместе с тем Собянин уточнил, что за две недели нагрузка на больницы в Москве выросла на треть, а на поликлиники — в четыре раза.

Также мэр заявил, что за две недели в столице количество заболеваний COVID-19 увеличилось в пять раз. По его словам, ситуация с вирусом в городе продолжает развиваться по европейскому сценарию. Власти Москвы предполагают, что рост заболеваемости продлится в столице еще две недели.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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