Медведев не увидел альтернативы переговорам по гарантиям безопасности

Переговорам с США и НАТО по гарантиям безопасности нет альтернативы. Об этом 27 января заявил зампредседателя Совета Безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Здесь очевидно, что самая главная и единственная возможность — это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны. То есть такого рода события были бы ужасными, и нечего добавить», — сказал он в интервью ряду российских СМИ.

Говоря о тех, кому выгодна конфронтация, Медведев привел в пример одно из высказываний сенатора США.

«Я вот вспоминаю, неделю где-то назад прочитал: один из — не могу иначе назвать — маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки, фамилию не помню, сказал о том, что он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ему-то, наверное, всё равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется», — сказал зампредседателя СБ.

Медведев назвал печальной ситуацию, при которой облеченные властью люди, в частности сенаторы США, делают подобные заявления.

«Мне кажется, что даже в советские времена, во всяком случае те советские времена, которые я застал, которые я помню, никогда наши партнеры из Америки и других стран не говорили о том, что неплохо бы там развязать ядерный конфликт», — отметил он.

По словам зампредседателя СБ, Карибский кризис показал, что это может стать концом человеческой цивилизации.

«Тем не менее такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это — маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно», — сказал Медведев.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря 2021 года. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, альянс предложил восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи.

Параллельно посол Соединенных Штатов Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности удовлетворить просьбу Вашингтона не публиковать ответ, если таковая последует. При этом он отметил, что Москва донесет до российской общественности суть ответа американской стороны.