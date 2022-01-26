Прямой эфир
Мир
Посол США передал РФ ответы на предложения по гарантиям безопасности
Мир
В Чехии одобрили передачу Украине 4 тыс. артиллерийских боеприпасов
Мир
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Мир
Замгоссекретаря США заявила о готовности Украины к обороне страны
Общество
Минфин повысил минимальные цены на водку и коньяк
Общество
Голикова призвала перевести на удаленку максимальное число сотрудников
Экономика
Цена мартовского фьючерса Brent превысила $90 за баррель
Происшествия
Около 90 горняков эвакуировали из шахты «Анжерская-Южная» в Кузбассе
Экономика
Курс доллара поднялся до 80 рублей впервые с ноября 2020 года
Экономика
Оператор «Северного потока – 2» учредил дочернюю компанию в ФРГ

Посол России заявил о намерении Госдепа вынудить его покинуть США

Посол России Антонов заявил о намерении Госдепа вынудить его покинуть США из-за разногласий по визам
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдепартамент США заявил российским дипломатам, что посол РФ будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России. Об этом 26 января рассказал журналистам глава российской дипмиссии в США Анатолий Антонов.

Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден
На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

По его словам, в отношениях Москвы и Вашингтона наблюдается тенденция к ухудшению.

«Более того, скажу вам, что на последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединенных Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий Соединенных Штатов Америки по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — сказал Антонов.

Как он продолжил, администрация США делает всё для уменьшения российского дипломатического присутствия в стране.

«У нас незакрытые генеральные консульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке, но в действительности они работать не могут, там нет дипломатов, там нет сотрудников», — подчеркнул он.

12 января Антонов отметил, что российской и американской сторонам переговорного процесса пора задуматься о будущих поколениях и о том, как они будут жить вместе. Россия выступает за разрядку напряженности и создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества, заверил он.

5 декабря посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам якобы не выдают российские визы. Сложившуюся ситуацию он назвал «визовым тупиком».

27 ноября Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января 2022 года. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022