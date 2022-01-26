Посол России заявил о намерении Госдепа вынудить его покинуть США

Госдепартамент США заявил российским дипломатам, что посол РФ будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России. Об этом 26 января рассказал журналистам глава российской дипмиссии в США Анатолий Антонов.

По его словам, в отношениях Москвы и Вашингтона наблюдается тенденция к ухудшению.

«Более того, скажу вам, что на последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединенных Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий Соединенных Штатов Америки по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — сказал Антонов.

Как он продолжил, администрация США делает всё для уменьшения российского дипломатического присутствия в стране.

«У нас незакрытые генеральные консульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке, но в действительности они работать не могут, там нет дипломатов, там нет сотрудников», — подчеркнул он.

12 января Антонов отметил, что российской и американской сторонам переговорного процесса пора задуматься о будущих поколениях и о том, как они будут жить вместе. Россия выступает за разрядку напряженности и создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества, заверил он.

5 декабря посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам якобы не выдают российские визы. Сложившуюся ситуацию он назвал «визовым тупиком».

27 ноября Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января 2022 года. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.