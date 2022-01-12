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Посол Антонов призвал США отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы

Посол России в США Антонов призвал Вашингтон отказаться от агрессивности в адрес Москвы
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Российской и американской сторонам переговорного процесса пора задуматься о будущих поколениях и о том, как они будут жить вместе, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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И почему сам факт этой встречи — уже дипломатический успех для Москвы

«США вместе с Россией несут особую ответственность за международный мир и безопасность. Так записано в Уставе ООН. Пора отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, а задуматься над тем, как будущие поколения будут жить вместе. Для этого надо сделать совсем немного — уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ», — приводятся слова дипломата 12 января в Facebook российского дипведомства в Вашингтоне.

Антонов отметил, что Россия выступает за разрядку напряженности и создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества.

«Нам некуда отступать. НАТО подобралось к российским границам. Пытается доминировать не только на суше, но и на море и в воздухе. Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации», — добавил он.

Ранее Антонов указал, что обвинительная риторика Госдепартамента США мешает конструктивной атмосфере на переговорах двух стран. Любой, даже начинающий, эксперт знает об основах дипломатической работы, подчеркнул он.

11 января посольство России в США указало: заявление американской администрации о том, что кризис безопасности вызвала Россия, — это переворачивание фактов. Тем же днем ведомство раскритиковало подход Вашингтона в переговорах по гарантиям безопасности и отвергло очередные обвинения американской стороны о том, что Москва якобы может прибегнуть к дезинформации о дискуссии в Женеве. По заявлению дипмиссии, подход Вашингтона говорит о деградации культуры переговоров.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. Она длилась примерно 7,5 часа. 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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