Посол Антонов указал на негативный эффект обвинительной риторики Госдепа

Обвинительная риторика Госдепартамента США мешает конструктивной атмосфере на переговорах России и Соединенных Штатов. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов в среду, 12 января.

«Обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах. <...> Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах», — приводит его слова пресс-служба посольства в Facebook.

Посол утверждает: предложения России по гарантиям безопасности для стабилизации ситуации в Европе надо принять в кратчайшие сроки. Россия, по его словам, выступает за разрядку напряженности и создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества с США.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

10 января беседа делегаций РФ и США прошла в постпредстве Соединенных Штатов в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно семь с половиной часов. После беседы замглавы МИДа Сергей Рябков сравнил характер переговоров с американской стороной с диалогом из американского криминального боевика 1988 года «Красная жара». Дипломат также отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным».

В тот же день представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты готовятся к «распространению Россией дезинформации» об итогах переговоров о стратегической стабильности. При этом она отметила, что консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, были откровенными.

Замминистра добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. В свою очередь, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что диалог России и США по гарантиям безопасности на встрече в Женеве носил серьезный, деловой и откровенный характер.

11 января посольство России в США указало: заявление американской администрации о том, что кризис безопасности вызвала Россия — это переворачивание фактов. Тем же днем ведомство раскритиковало подход Вашингтона в переговорах и отвергло очередные обвинения американской стороны о том, что Москва якобы может прибегнуть к дезинформации о дискуссии в Женеве. По заявлению дипмиссии, подход Вашингтона говорит о деградации культуры переговоров.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.