Псаки назвала откровенными прошедшие консультации РФ и США в Женеве

Консультации между Россией и Соединенными Штатами, посвященные вопросам гарантий безопасности, были откровенными. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник, 10 января.

«Конечно, эти переговоры были откровенными и прямолинейными», — заявила Псаки на регулярном брифинге, запись выступления опубликована на странице Белого дома в Twitter.

Пресс-секретарь добавила, что Россия может «пойти по пути дипломатии» и «вернуть 100 тыс. военнослужащих, находящихся сейчас на границе (с Украиной), в казармы». По словам Псаки, у России есть все возможности и силы для деэскалации ситуации на границе.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве 10 января, они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве США в Женеве в закрытом для прессы формате.

Накануне состоялась предварительная встреча в формате рабочего ужина. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым. Дипломат подчеркнул, что Москва готова выслушать позицию США, но конструктивный диалог возможен только в контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины и Грузии в НАТО.

Ранее Рябков заявлял, что РФ едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.