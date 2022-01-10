Рябков вспомнил боевик со Шварценеггером после переговоров с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сравнил характер переговоров с США по гарантиям безопасности с диалогом из американского криминального боевика 1988 года «Красная жара».

«Что касается доказательств, это мне напоминает кадры из фильма с Арнольдом Шварценеггером [«Красная жара»], где один из героев задавался вопросом, «какие ваши доказательства», — сказал он, комментируя заявление первой замгоссекретаря США Уэнди Шерман о необходимости РФ продемонстрировать доказательства того, что Москва не собирается эскалировать ситуацию в отношениях с Вашингтоном.

Также дипломат напомнил, что Россия, в свою очередь, неоднократно и по многим вопросам просила американскую сторону о доказательствах, но «в ответ или молчание, или ссылки на «вы и сами знаете, что делаете, и ничего доказывать не нужно».

«Наверное, можно пойти по этому же пути и сказать: «Не хотите на слово верить, и не надо», — заявил замглавы МИД РФ.

В фильме «Красная жара» Шварценеггер сыграл капитана московской милиции Ивана Данко. В упомянутой сцене один из преступников требует от него обосновать арест, восклицая: «Какие ваши доказательства?». Герой Шварценеггера отрывает его ногу-протез и высыпает ее содержимое на пол, отвечая: «Кокаинум!».

Обсуждения проходили в постпредстве Соединенных Штатов в Женеве в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно 7,5 часа.

Накануне состоялась предварительная встреча в формате рабочего ужина. Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым. Дипломат подчеркнул, что Москва готова выслушать позицию США, но конструктивный диалог возможен только в контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины и Грузии в НАТО.

Рябков заявлял, что РФ едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

9 января госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что администрация США не ожидает прорывов на переговорах по безопасности.

Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.