Путин потребовал не останавливать оказание плановой медпомощи детям

Президент России Владимир Путин потребовал не останавливать оказание плановой медицинской помощи детям на фоне распространения коронавируса. Об этом глава государства сообщил в среду, 26 января, на совещании с членами правительства.

«Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Всё-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать всё возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», — сказал российский лидер.

Ранее в этот день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за последние два дня число госпитализированных детей выросло на 36,5%.

Голикова добавила, что случаи «Омикрон»-штамма зарегистрированы в 72 регионах России. При этом показатель госпитализации за прошлую неделю возрос на 9,3%, а число новых случаев коронавируса — на 102,4%.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал 26 января, что дети, согласно экспертным данным, заражаются «Омикрон»-штаммом коронавируса в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами. Вместе с тем, по его словам, младенческая смертность в России в 2021 году снизилась до нового минимума в 4,4 смерти на 1 тыс. детей, родившихся живыми.

В тот же день власти Москвы решили закрыть на три недели плановую госпитализацию детей из-за роста заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних. Изменения не распространяются на плановую госпитализацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также при других заболеваниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Новость дополняется