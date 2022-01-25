В Кремле прокомментировали слова Кадырова об Украине

Основы внешней политики России регулирует президент, которым на данный момент является Владимир Путин. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что на месте российского лидера он «давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок».

«Как и все граждане России, Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Право закреплено в Конституции. Но хочу напомнить, что основы внешней политики РФ регулирует глава РФ. И к нашей всеобщей радости, главой государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Путин», — сказал Песков журналистам.

Накануне в Instagram председателя чеченского парламента Магомеда Даудова был опубликован прямой эфир с участием Кадырова, в ходе которого глава Чечни заявил о том, что США не желают для Украины ничего хорошего, а нужна она им только ради новой базы у границ России. По его мнению, «если на Украине есть люди, то они должны противостоять этому, а если нет на Украине, то Россия должна принимать меры». Кадыров добавил, что, если бы он был «вместо президента», «давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок».

В то же время глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. Он упомянул об инструкторах из США и Великобритании, «которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

Тогда же представитель Госдепа объявил о том, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий. Он добавил, что только это может гарантировать прогресс в переговорном процессе. Представитель Белого дома Джен Псаки в свою очередь заверила, что Вашингтон продолжит укреплять восточный фланг НАТО и не собирается оставлять союзников, которых Штаты заверяли в поддержке.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.