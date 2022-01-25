Песков выразил надежду на решение ситуации в Донбассе «нормандской четверкой»

В среду собираются политические советники стран — участниц «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина), представитель России Дмитрий Козак доведет до них позицию Кремля по ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом во вторник, 25 января, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, возможно ли «отрезвить Украину» в Донбассе на уровне Совета Безопасности ООН, представитель Кремля отметил, что в ходе встречи у политических советников будет возможность обсудить положение на линии соприкосновения.

Ранее во вторник в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что Украина перебросила на территорию Донбасса реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танки для формирования ударных групп.

24 января Песков заявил, что Киев концентрирует огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР. Он отметил, что характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям.

21 января председатель Совбеза ООН, постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Юуль заявила, что совет отслеживает ситуацию с ходом переговоров между Россией и США по безопасности.

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова прошли в Женеве 21 января. Они длились полтора часа. Российский министр отметил, что США согласились предоставить РФ письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе. Блинкен в свою очередь назвал переговоры с российским коллегой откровенными и субстантивными.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. Он подчеркнул, что Москве нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса. Кроме того, дипломат отметил, что российской стороне «надоело вести пустые разговоры» и Москве необходимы «железобетонные, юридически значимые гарантии».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.