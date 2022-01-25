В ОП предложили освобождать простуженных от работы на три дня

Первый зампредседателя Общественной палаты (ОП) Ленинградской области Владимир Петров 25 января предложил на три дня освобождать от работы сотрудников с признаками простуды без оформления больничного.

Соответствующее обращение он направил министру труда России Антону Котякову, пояснив, что из-за роста числа случаев COVID-19 здравоохранение испытывает нагрузку.

«Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального «больничного» безо всяких санкций со стороны работодателя», — говорится в письме Петрова, имеющемся в распоряжении «РИА Новости».

Он отметил, что, несмотря на пандемию, в осенне-весенний сезон по-прежнему многие болеют ОРВИ, гриппом и другими простудными заболеваниями, и для освобождения от работы человек обязан получить больничный лист.

«Однако сегодня данная практика, к сожалению, перегружает и без того перегруженную систему здравоохранения: врачи, занятые борьбой с коронавирусом, вынуждены тратить время и силы на, по сути, оформление справок, которые фиксируют очевидное», — пояснил общественник.

Кроме того, подчеркнул Петров, гражданин, отправляясь в поликлинику для открытия больничного, рискует «подхватить» коронавирус.

Зампредседателя уверен, что такая мера снимет немалую часть «рутинной нагрузки» с врачей, повысит санитарные предосторожности в части борьбы с коронавирусом, позволит отделить поток легких сезонных простудных больных от более тяжелых и, помимо остального, поможет сэкономить часть средств фонда медицинского страхования, пишет сайт «Газета.Ru».

18 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 в России больничные будут оформлять заочно. Она отметила, что данные технологии уже применялись ранее и они показали свою эффективность.

Вице-премьер также заявила, что срок карантина по коронавирусу сокращен с 14 до семи дней.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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