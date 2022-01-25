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Врач назвал новый способ проникновения «Омикрона» в организм

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Штамм коронавируса «Омикрон» распространяется через слизистые глаз, оставляя после себя конъюнктивит. Об этом во вторник, 25 января, сообщил «Известиям» врач Вадим Покровский.

После попадания в организм новый вариант коронавирусной инфекции провоцирует головные боли и насморк.

«Системы наши связаны между собой. Как вы знаете, слезы вытекают по каналу слезному в нос и так далее, в рот. Могут поражаться самые разные органы», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что такие симптомы как потеря обоняния и вкуса отступают вместе со штаммом «Дельта». Врач посоветовал в качестве профилактики не только тщательно мыть руки, но и поменьше плакать.

Газета Business Insider 24 января сообщила о семи признаках «Омикрона», на которые следует обратить внимание родителям. Эксперты отметили, что у детей в возрасте от 8 до 12 лет часто наблюдаются следующие симптомы: головная боль, першение в горле, насморк, повышение температуры, чихание и кашель. Среди менее распространенных симптомов выделили сыпь и кишечные расстройства, такие как диарея.

23 января директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что «Омикрон» не станет выходом из пандемии коронавируса, так как из-за его быстрого распространения увеличивается вероятность появления более опасной мутации. Предотвратить ее появление можно только вакцинацией 75–80% населения России за полгода.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом инфекции. В частности, главы регионов РФ по поручению главы правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Его выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего варианта «Дельта» и становится доминирующим. По мнению специалистов, им могут быть инфицированы как переболевшие, так и вакцинированные.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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