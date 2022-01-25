В Белом доме заявили об эффективности угроз санкций в «сдерживании» РФ

Эффективнее всего Россию можно «сдержать» угрозами возможных санкций. Эта мера действует лучше, чем сами санкции, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на соответствующий вопрос в ходе брифинга в понедельник, 24 января.

«Наша оценка такова, что это наиболее эффективный метод сдерживания, а не какие-либо превентивные меры», — ответила Псаки на вопрос о форме воздействия на Россию в случае якобы готовящегося ею нападения на Украину.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила о санкциях Минфина США против четырех украинцев, по версии Вашингтона, связанных с «причиняющими вред действиями России за рубежом», и об отправке дополнительной военной помощи Украине.

По словам Псаки, США продолжают прорабатывать варианты экономических санкций против России, среди которых — особые меры экспортного контроля.

Представитель Белого дома заверила, что Вашингтон продолжит укреплять восточный фланг НАТО и не собирается оставлять союзников, которых Штаты заверяли в поддержке. Она добавила, что президент США Джо Байден уверен в якобы способности России развернуть военные действия против Украины «в любой момент».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ранее в этот день, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

14 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.