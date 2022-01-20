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Четыре украинца вошли в санкционный список США из-за «действий России»

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Минфин США 20 января расширил санкционный список Specially Designated Nationals List (SDN), внеся туда еще четыре физических лица. Ограничения вводятся в связи «причиняющими вред действиями России за рубежом».

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Ведомство внесло в черный список депутатов украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олега Волошина и Тараса Козака, экс-депутата Владимира Олейника, а также бывшего замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома сообщил 17 января, что власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай ее «вторжения на Украину».

Как заявил 14 января глава МИД России Сергей Лавров, Москва готова к введению новых санкций со стороны Запада. года.

Лавров подчеркнул, что от Соединенных Штатов «чего угодно можно ждать». По словам министра, все иллюзии, которые могли быть у российской стороны в отношении политики Запада, «растаяли полностью».

Сенатор Алексей Пушков отметил 13 января, что введение США санкций в отношении властей России может серьезно обострить отношения Вашингтона и Москвы, вплоть до их разрыва.

Издание The New York Times сообщило 8 января, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян. В частности, министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, содержащих детали производства США.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. По информации The Washington Post, санкции будут направлены против конкретных лиц из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT. Белый дом поддерживает законопроект по санкциям против РФ, писала газета.

Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона пока не планирует отвечать на подготовленные ограничения. Вместе с тем он также выразил надежду на то, что подобные угрозы со стороны США являются лишь громкими заявлениями с целью оказать влияние на Москву.

По словам Пескова, «запредельным шагом», на который могут пойти США, могло стать введение санкций против президента России Владимира Путина. Подобные рестрикции Песков сравнил с разрывом отношений.

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