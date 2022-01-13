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Песков: введение санкций со стороны США против Путина стало бы запредельной мерой

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Введение США санкций против президента России Владимира Путина стало бы запредельным шагом, сравнимым с разрывом отношений. Об этом в ходе беседы с журналистами в четверг, 13 января, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты определили набор санкций против России, которые могут быть незамедлительно введены в случае эскалации напряженности вокруг Украины. «Акт по защите суверенитета Украины» предусматривает обязательные санкции в отношении нескольких представителей российской власти. Кроме того, требование американских чиновников распространяется на несколько российских организаций.

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И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

«Введение санкций против главы государства и против главы России, еще раз повторяю: это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений», — отметил Песков.

По его словам, российская сторона пока не планирует отвечать на подготовленные ограничения. Вместе с тем представитель Кремля также выразил надежду на то, что подобные угрозы со стороны США являются лишь громкими заявлениями с целью оказать влияние на Москву.

В то же время пресс-секретарь президента РФ обратил внимание на то, что на состоявшихся консультациях РФ с НАТО и США был позитив. Однако нужны ответы на принципиальные вопросы, по ним зафиксированы разногласия, это плохо, заключил Песков.

Ранее в этот день председатель правления кредитно-финансовой организации Герман Греф заявил, что Сбербанк не пугают новые возможные санкции. По словам Грефа, Сбербанк готов ко всем вариантам событий.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве, которая длилась порядка 7,5 часа. 12 января в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов. На 13 января запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Российская сторона неоднократно опровергала заявления западных и украинских политиков о якобы планирующемся «вторжении» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ указывал на то, что подобные сообщения являются «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

Вместе с тем 12 января обозреватель Адам Смех в статье для польского издания Myśl Polska высказал мнение, согласно которому США хотят втянуть Россию в войну на Украине. Он подчеркнул, что для этого США будут стараться сорвать переговоры с российской стороной о гарантиях безопасности.

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