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Песков указал на разногласия на консультациях с США и НАТО

Песков указал на разногласия на консультациях с США и НАТО по безопасности
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На консультациях по гарантиям безопасности в Женеве и Брюсселе был позитив, но нужны ответы на принципиальные вопросы, по ним зафиксированы разногласия, это плохо. Об этом сообщил в четверг, 13 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. И по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия», — отметил представитель Кремля.

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По его словам, это «можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундам». При этом он подчеркнул, что и на первых, и на вторых переговорах, безусловно, были какие-то положительные нюансы и элементы, которые можно, наверное, засчитывать в плюс, но не это было главной целью консультаций.

12 января в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

Уже после встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ее «непростой, но важной дискуссией». Он сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе.

В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко также заявил, что деэскалация ситуации на Украине возможна, если принудить Киев выполнять Минские соглашения. Он подчеркнул, что НАТО должна прекратить военное содействие Киеву.

Вместе с тем 12 января обозреватель Адам Смех в статье для польского издания Myśl Polska высказал мнение, согласно которому США хотят втянуть Россию в войну на Украине. Он подчеркнул, что для этого США будут стараться сорвать переговоры с российской стороной о гарантиях безопасности.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве, которая длилась порядка 7,5 часа. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на 13 января запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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