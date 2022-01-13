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В Польше обвинили США во втягивании России в войну с Украиной

Mysl Polska: США хотят сорвать переговоры с РФ, чтобы спровоцировать войну на Украине
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США хотят втянуть Россию в войну на Украине, для этого они будут стараться сорвать переговоры с российской стороной о гарантиях безопасности. Такое мнение высказал обозреватель Адам Смех в статье для польского издания Myśl Polska, опубликованной 12 января.

«На мой взгляд, ничего из этого не выйдет. США и их монстр НАТО явно находятся на пути к переломному моменту конфликта», — пишет обозреватель.

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По его словам, «Россию подтолкнули к стене, за которой нет ничего, кроме позора и поражения». Смех отмечает, что в настоящий момент США хотят войны на Украине, а для этого им нужно спровоцировать конфликт между Москвой и Киевом.

«Они (Соединенные Штаты. — Ред.) не хотят ядерной войны, потому что никто не собирается ее выигрывать. Но они хотят войны на Украине, они хотят втянуть в нее Россию, и это то, что они делают», — подчеркивает обозреватель.

Смех обращает внимание на то, что, согласно плану США, русский и украинский народы, которые имеют общие религиозные, культурные и в значительной степени этнические корни, будут «убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта».

При этом днем ранее другой польский эксперт, аналитик Конрад Рэнкас, в своей статье отмечал, что сообщения о якобы возможном нападении России на Украину не имеют ничего общего с реальностью. Однако сами подобные слухи на руку Западу. Так, США продолжают «одалживать» Киеву деньги, которые в итоге возвращаются обратно в виде оплаты военных заказов, бизнес процветает, а ВПК с услужливыми СМИ подсчитывают прибыли, подчеркивал он.

В Брюсселе 12 января завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал заседание «непростой, но важной дискуссией». Он сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Замглавы МИД РФ Александр Грушко также заявил, что деэскалация ситуации на Украине возможна, если принудить Киев выполнять Минские соглашения. Он подчеркнул, что НАТО должна прекратить военное содействие Украине.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на 13 января запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.

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