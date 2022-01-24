Президент США Джо Байден обсудит с лидерами европейских стран ситуацию на Украине. Об этом в понедельник, 24 января, сообщается на сайте Белого дома, где опубликовали рабочее расписание главы государства.

Согласно расписанию, в 15 часов (23:00 мск) Байден начнет онлайн-совещание с лидерами европейских стран по вопросу якобы наращивания Россией военной мощи возле границ Украины.

Ожидается, что к встрече также подключатся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главы Франции, ФРГ, Италии, Польши и Великобритании, уточняет Reuters.

Ранее в этот день в НАТО заявили об усилении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 24 января, что власти Украины концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, что может означать подготовку Киева к наступлению в Донбассе. Об этом же заявил и глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, Украина подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки.

Кроме того, стало известно, что Госдеп распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. В заявлении внешнеполитического ведомства США в качестве предлога для выезда называется якобы сохраняющаяся угроза нападения России на Украину.

Песков отметил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Так, западные партнеры формируют информационную истерику и распространяют ложную информацию.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.