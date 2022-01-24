Врач заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 до трех дней

Главный врач городской клинической больницы им. О.М. Филатова Валерий Вечорко заявил о сокращении инкубационного периода коронавируса с 5–7 дней до 1–3 дней.

Как отметил Вечорко в Telegram-канале, течение коронавируса при штамме «Омикрон» сейчас только изучается.

«По аналогии с гриппом на первый план выходят жалобы на боли в мышцах, глазных яблоках. Но объем поражения легочной ткани, как правило, небольшой. Пациенты стали реже нуждаться в реанимационном пособии. В анализах крови мы всё реже видим изменения гемостаза, приводящие к тромбрэмболическими осложнениями», — написал Вечорко в Telegram-канале.

Специалист добавил, что пока рано утверждать, что при «Омикроне» болезнь протекает легче. При этом он указал, что у вакцинированных людей реже наблюдается тяжелое течение заболевания.

Ранее в этот день британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор рассказал, что у вакцинированных от COVID-19 пациентов при заболевании «Омикрон»-штаммом наблюдается пять симптомов, схожих с простудой.

По его словам, у пациентов наблюдаются такие симптомы как насморк, чихание, усталость, боли в горле и головные боли. Между тем, только 50% заболевших «Омикрон»-штаммом жаловались на классические признаки коронавируса — повышение температуры, кашель и потерю обоняния.

23 января директор Центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что «Омикрон» не станет выходом из пандемии коронавируса, так как из-за его быстрого распространения увеличивается вероятность появления более опасной мутации. Предотвратить ее появление можно только вакцинацией 75–80% населения России за полгода.

21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон» доказана. 12 января Гинцбург заявил, что «Спутник V» лучше других вакцин противостоит изменчивости вируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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