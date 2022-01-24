Профессор сравнил симптомы «Омикрона» у вакцинированных с простудой

Британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор рассказал, что у вакцинированных от COVID-19 пациентов при заболевании «Омикрон»-штаммом наблюдается пять симптомов, схожих с простудой. Об этом специалист рассказал газете The Conversation.

По его словам, у пациентов наблюдаются такие симптомы как насморк, чихание, усталость, боли в горле и головные боли. Между тем, только 50% заболевших «Омикрон»-штаммом жаловались на классические признаки коронавируса — повышение температуры, кашель и потерю обоняния, сообщает телеканал «Звезда».

Как отметил эпидемиолог, штамм «Омикрон» вызывает симптомы, больше напоминающие обычную простуду, особенно у людей, прошедших вакцинацию, пишет НСН.

Профессор отметил высокую контагиозность нового штамма. И если раньше, по его словам, «Омикрон» чаще поражал молодых людей, то сейчас он быстро распространяется и в более старших возрастных группах, отмечает телеканал «360».

Спектор выразил надежду, что вакцинация поможет избежать частых госпитализаций и тяжелых случаев. Он посоветовал при появлении симптомов простуды соблюдать осторожность до прохождения тестирования на COVID-19.

Ранее в этот день врачи Бангладеш назвали частые симптомы штамма «Омикрон». По словам официального представителя главного управления здравоохранения Бангладеш профессора Назмула Ислама, 73% заболевших «Омикроном» сообщили о насморке, 68% жаловались на головные боли, у 64% отмечалась усталость. При этом 60% пациентов жаловались на чихание или боли в горле, 44% — на кашель.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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