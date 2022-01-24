Врач оценила опасность «Омикрон»-штамма для волос и ногтей

Дерматолог, трихолог Юлия Галлямова рассказала, что пока преждевременно говорить о влиянии «Омикрон»-штамма коронавируса на состояние волос и ногтей пациентов.

В беседе с телеканалом «Звезда» в понедельник, 24 января, она отметила, что следует понаблюдать, как штамм «Омикрон» влияет на состояние волос. Врач указала на то, что если происходит выпадение волос после коронавируса, то это проходит в течение от двух до шести месяцев в среднем после перенесенной инфекции.

Галлямова отметила, что скорость роста ногтей намного больше, потому следует дождаться, будут ли какие-либо изменения после «Омикрона», поскольку он протекает легче.

Медик отметила, что на возможное ухудшение состояния волос и ногтей после инфекционных заболеваний влияет, как правило, тяжесть течения болезни. Так, например, волосы у пациентов могут выпадать в результате приема препаратов от высокой температуры.

«А если это перенесено в легкой степени, то мало кто отмечает выпадение волос. Здесь предсказать сложно, как «Омикрон» поведет себя в отношении волос, ногтей. Будем ждать, смотреть», — объяснила специалист.

Поддержать организм в периоды вспышек инфекционных болезней можно при помощи вакцинации и ношения маски. Также, по словам врача, следует вести здоровый образ жизни, гулять на свежем воздухе, есть лук и чеснок, а также пить витамины.

Ранее в этот день врачи Бангладеш назвали частые симптомы штамма коронавируса «Омикрон». По словам официального представителя главного управления здравоохранения Бангладеш профессора Назмула Ислама, 73% зараженных «Омикроном» сообщили о насморке, 68% заразившихся жаловались на головные боли, у 64% отмечалась усталость. При этом 60% пациентов жаловались на чихание или боли в горле, 44% — на кашель.

В этот же день британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор также перечислил пять основных симптомов нового штамма COVID-19. Он назвал насморк, чихание, усталость, головную боль и боль в горле, пишет НСН. Спектор подчеркнул, что новый штамм по проявлениям больше похож на обычную простуду, особенно у людей, которые сделали прививку, отмечает сайт kp.ru.

По словам эпидемиолога, половина пациентов с новым вариантом COVID-19 испытывают повышение температуры, кашель и потерю обоняния, пишет RT.

Как пишет Pravda.Ru, в ноябре 2021 года «Омикрон»-штамм COVID-19 впервые выявили в ЮАР. Он распространился уже по 110 странам, в том числе и по РФ. Как отмечали ученые из ВОЗ, «Омикрон» передается от человека к человеку намного быстрее, чем индийская «Дельта».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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