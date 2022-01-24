В Совфеде допустили подготовку США провокации на Украине

Распоряжение Госдепа США о начале добровольного отъезда из Украины части американского дипперсонала и их семей может свидетельствовать о подготовке Вашингтоном провокации на территории страны. Об этом в понедельник, 24 января, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Может быть, они готовят провокацию внутри самой Украины. С учетом того, что они Украину накачивают вооружением (и американцы, и англичане особенно открыто это делают), то это как раз Украину должно насторожить. <…> Это для Украины предупреждение. Значит, надо думать, что они (США. — Ред.) там готовы к чему-то. А возможно, просто накручивают ситуацию в рамках того переговорного процесса, который в настоящее время идет», — сказал он.

При этом сенатор указал на то, что действия России открыты, понятны, правильны, напомнив, что Москва сформулировала свои предложения по гарантиям безопасности. Также Цеков выразил надежду, что Запад даст свой ответ в ближайшее время.

«Я думаю, что они повышают уровень напряженности на Украине. <…> Для них Украина — это рычаг влияния на Россию, это страна, которая может поддаться на какие-то военные авантюры. Украина в современных понятиях — абсолютно подчиненная США и НАТО страна», — заключил политик.

Накануне Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. В департаменте подчеркнули, что гражданам Соединенных Штатов, которые сейчас находятся на Украине, также стоит рассмотреть возможность выезда.

В тот же день Госдепартамент США выпустил рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовал не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

Также представитель Госдепа указал на то, что в случае эскалации напряженности на Украине власти Соединенных Штатов не смогут вывезти своих граждан из страны. Как уточнялось, Москва «может создать ложный предлог для вторжения на Украину», однако остаются неизвестными наверняка намерения президента РФ.

При этом в МИД Украины назвали преждевременным решение Госдепартамента. Официальный же представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала это распоряжение странным.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.