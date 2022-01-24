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За сутки в России госпитализировали 5970 человек с COVID-19

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В России за сутки выявили 65 109 случаев COVID-19, госпитализированы 5970 человек. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Наибольшее число случаев подтвержденной коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (19 509), Санкт-Петербурге (8413) и Подмосковье (5980).

Выздоровели за сутки 21 714 человек. От последствий заболевания скончались 655 человек.

За все время распространения коронавируса в России зарегистрировано 11 173 300 случаев COVID-19, скончались от последствий заболевания 326 767 пациентов, выздоровели 10 045 336 человек.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса. В частности, главы регионов должны будут взять эту работу под личный контроль. ФОМС и медицинские страховые организации до 24 января проведут экспертизы качества помощи для граждан, у которых был выявлен COVID-19. Также будет проработан вопрос укомплектованности персонала call-центров.

20 января инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что пик заболеваемости COVID-19 в России будет достигнут в середине февраля. В Москве, по его мнению, он наступит немного раньше — в конце января–начале февраля.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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