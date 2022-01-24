Мужчина в Австралии сознался в похищении четырехлетней девочки

Австралиец Теренс Дарелл Келли признал себя виновным в похищении четырехлетней Клео Смит и незаконном лишении ее свободы в течение 18 дней. Об этом 24 января сообщил местный телеканал ABC.

36-летний похититель обратился к суду по видеосвязи из тюремной камеры в Перте.

После признания муниципальный суд города Карнарвон назначил очередное заседание по делу на март, оставив обвиняемого под стражей. Келли не просил об освобождении под залог и не стал раскрывать мотивов своего преступления.

Девочка пропала из палатки своих родителей 16 октября 2021 года в лагере, расположенном недалеко от города Карнарвон в Западной Австралии. Чтобы найти ее, полицейские привлекли сотни добровольцев, сотрудников экстренных служб, военнослужащих и рейнджеров поисково-спасательных организаций. После недели безрезультатных поисков правительство штата предложило награду в 1 млн австралийских долларов ($745 тыс.) за любую информацию, которая поможет найти ребенка или поймать его похитителя.

Следственная группа, в состав которой входили 140 сотрудников полиции и спецслужб, проанализировала записи всех камер уличного наблюдения в районе исчезновения Смит, а также данные мобильных телефонов, видеорегистраторов и показания свидетелей.

Девочку нашли живой и здоровой 3 ноября во время обыска в одном из домов Карнарвона. В доме находился и Келли, ему предъявили обвинения в ряде преступлений, связанных с похищением лица младше 16 лет.

Ранее, 12 января, отец пропавшей в 2013 году девочки Анастасии из поселка Гидроторф Балахнинского района Нижегородской области рассказал «Известиям» свою версию ее исчезновения. Он заявил, что останки его дочери подбросили в лес совсем недавно.