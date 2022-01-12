Отец пропавшей в 2013 году девочки рассказал свою версию ее исчезновения

Олег Коханюк, отец пропавшей в 2013 году девочки Анастасии из поселка Гидроторф Балахнинского района Нижегородской области, считает, что останки его дочери подбросили в лес совсем недавно. Своей версией исчезновения ребенка он 12 января поделился в разговоре с «Известиями».

По словам мужчины, девочку похитили, и у него есть подозрения, кто бы мог это сделать.

«Понятно, что кому нужно, — это ненормальные люди, то есть так похищениями не занимаются нормальные люди, поэтому я не буду сейчас говорить, кому это нужно было, но у меня эта версия есть, я могу легко доказать», — заявил Коханюк.

Он пояснил, что на месте обнаружения костей была найдена блузка его дочери, которая за восемь лет должна была сгнить.

«Она бы сгнила, а она достаточно крепкая, ткань крепкая, за восемь лет в земле ее бы не было. Понятно, что эта одежда появилась недавно на этом месте, это докажет любой эксперт. Я собираюсь как раз таки этим заняться, когда мне выдадут и останки, и одежду. Я поеду в Москву, и мы сделаем там независимую экспертизу», — сообщил отец.

Он отметил, что его дочь боялась воды и животных, поэтому сама бы не пошла в место, где были обнаружены останки.

«Более того, так как она любвеобильная, она не пошла бы в лес, она держалась всегда людей, а тут странно, что она пошла в лес, вот эта версия абсолютно не проходит», — объяснил Коханюк.

Отец добавил, что останки были найдены через год после того, как он с женой съездил в Нижневартовск, где была обнаружена девочка, очень похожая на их дочь. Однако выяснилось, что это не их ребенок.

«У меня есть подозрение, что их подкинули для того, чтобы больше не занимались такими поисками, потому что кому-то, видимо, не очень это нравится», — заключил он.

Днем ранее стало известно, что в Нижегородской области нашли тело пропавшей девять лет назад 15-летний имеющей особенности развития девочки и было возобновлено расследование уголовного дела. По данным следствия, 21 июня 2013 года она ушла из дома, больше ребенка никто не видел.

«Осенью 2021 года в лесополосе поселка Гидроторф были обнаружены костные останки человека. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что повреждений криминального характера на останках не имеется. Кроме того, родственники пропавшей опознали одежду, в которой была их девочка в 2013 году», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

С целью установления принадлежности останков конкретному лицу назначена молекулярно-генетическая экспертиза, отметили в ведомстве.