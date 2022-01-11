В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9 лет назад девочки

В Нижегородской области возобновлено расследование уголовного дела по факту исчезновения 15-летней девочки в 2013 году. Об этом во вторник, 11 января, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, 21 июня 2013 года из своего дома, расположенного в поселке Гидроторф Балахнинского района Нижегородской области, ушла 15-летняя девочка, имеющая особенности развития, больше ребенка никто не видел.

В тот же день следователями было возбуждено уголовное дело, однако установить местонахождение пропавшего ребенка не удалось. В 2015 году предварительное расследование по данному уголовному делу было приостановлено. Вместе с тем проведение поисковых мероприятий не прекращалось.

«Осенью 2021 года в лесополосе поселка Гидроторф были обнаружены костные останки человека. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что повреждений криминального характера на останках не имеется. Кроме того, родственники пропавшей опознали одежду, в которой была их девочка в 2013 году», — говорится в сообщении.

В настоящее время предварительное расследование уголовного дела по факту исчезновения 15-летней девочки возобновлено. С целью установления принадлежности останков конкретному лицу назначена молекулярно-генетическая экспертиза, отметили в ведомстве.

30 октября в селе Барановка в Астраханской области пропала пятилетняя девочка. Ребенок вышел из дома и не вернулся. В поисках девочки задействовали более 130 волонтеров, 30 спасателей, десятки казаков и кинологов.

31 октября было обнаружено тело девочки в реке Караульной. Как отмечали источники РЕН ТВ , в смерти ребенка, по предварительным данным, нет криминальной составляющей. Девочка могла случайно оступиться и упасть в воду во время прогулки на берегу реки.