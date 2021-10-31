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Обнаружено тело пропавшего под Астраханью пятилетнего ребенка

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Обнаружено тело пятилетнего ребенка, пропавшего накануне в Астраханской области, сообщили 31 октября в региональном управлении СК.

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Ранее в УМВД области сообщали, что в селе Барановка пропала пятилетняя девочка. Ребенок вышел из дома 30 октября, и c тех пор ее не видели. В поисках девочки задействовали более 130 волонтеров, 30 спасателей, десятки казаков и кинологов. Они проверяли все домовладения, строения, производственные и земельные участки в селе. Опрашивали жителей.

Тело ребенка нашли в реке Караульной.

«Предварительная причина смерти — утопление», — говорится в сообщении.

По факту смерти ребенка начата проверка. На месте работают следователи.

Как уточняет РЕН ТВ со ссылкой на источники, в смерти ребенка, по предварительным данным, нет криминальной составляющей. Девочка могла случайно оступиться и упасть в воду во время прогулки на берегу реки.

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