Пятилетняя девочка пропала под Астраханью

В селе Барановка Астраханской области пропала пятилетняя девочка. Ребенок вышел из дома 30 октября и c тех пор ее не видели, сообщает в воскресенье 31 октября «РИА Новости» со ссылкой на УМВД.

В поисках девочки задействовали более 130 волонтеров, 30 спасателей, десятки казаков и представители различных служб и ведомств. В поисках ребенка задействован даже речной флот. Из областного УМВД на место направлены наряды кинологов с розыскными собаками. Участники поисков проверяют все домовладения, строения, производственные и земельные участки в селе. Опрашиваются жители.

Приметы девочки — рост 100 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в серое платье с черным подолом и белые кроссовки.

3 октября в Воронежской области пропал трехлетний ребенок. Малыш вышел из дома погулять 2 октября в селе Владимировка Лискинского района и не вернулся. Спустя день ребенка нашли живым. Его здоровью и жизни ничего не угрожало.