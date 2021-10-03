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Трехлетний ребенок пропал под Воронежем

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В Воронежской области правоохранные органы и волонтеры разыскивают трехлетнего малыша, который вышел погулять и не вернулся. Об этом 3 октября сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Уточняется, что ребенок вышел из дома 2 октября в селе Владимировка Лискинского района Воронежской области.

«В ОМВД России по Лискинскому району поступило сообщение от жительницы села Владимировка о пропаже ее трехлетнего сына. В настоящий момент на место происшествия направлены дополнительные силы полиции, ведутся поиски совместно с волонтерами цитирует», — приводит ТАСС сообщение правоохранителей.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» на странице во «ВКонтакте» распространил приметы пропавшего ребенка.

Рост малыша 100 см, у него среднее телосложение, карие глаза, волосы ребенка русые, волнистые. При выходе из дома он был одет в черную спортивную куртку, синие штаны, на его ногах были синие галоши, сообщили волонтеры.

Ранее, 2 октября, в отряде «Лиза Алерт» сообщили о розыске 10-летней девочки. По данным волонтеров, Кира Ф. 1 октября ушла гулять из дома на юге Москвы и не вернулась. Позднее ночью ее нашли живой.

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