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В Якутске на мужчину напала стая собак

В Якутске мужчина задушил собаку после того, как на него набросилась стая
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В Якутске стая собак атаковала 30-летнего местного жителя на улице Автодорожной. Стая подбежала неожиданно, когда мужчина вышел на улицу встретить друга. Об этом 23 января сообщает Sakhaday.

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Со слов пострадавшего, стая состояла из пяти-шести собак. Одна из них вцепилась ему в ногу, причем на друга мужчины они не нападали. В результате схватки одну собаку житель Якутска задушил, сломав кадык. После этого стая разбежалась.

Сам мужчина пожаловался на глубокую рану от укуса. Ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

«Я сам человек неслабый, физически подготовлен. А если бы на моем месте был ребенок, то его бы просто съели. Как отец я очень обеспокоен. Считаю, что таких собак не должно быть в городе», рассказал пострадавший.

Он отметил, что раньше уже встречал собак возле дома, но они казались ему дружелюбными.

Случаи нападения бездомных собак в Якутске были и раньше. В то время как собак ловят в одном месте, они продолжают нападать в других. Так, днем 12 января бездомная собака напала и покусала ребенка. В последний момент собак криком отогнал сторож школы, куда шла девочка. Позднее большая собака чуть не загрызла пятиклассницу на окраине Якутска, девочку в последний момент спасли прохожие, отмечает РЕН ТВ.

В пятницу, 21 января, сообщалось о нападении стаи собак на семилетнюю девочку в селе Домна Забайкальского края. Нападение произошло, когда школьница возвращалась домой из музыкальной школы через частный сектор. Собаки буквально растерзали ребенка. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства.

На следующий день губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о намерении добиваться внесения правок в федеральный закон об отлове безнадзорных животных. По его словам, в законе есть изъяны, которые не позволяют убирать собак с улиц населенных пунктов. 23 января в ходе совещания в режиме видеоконференции он также заявил, что главы муниципальных образований должны самым серьезным образом решать проблему безнадзорных животных.

После появившихся в СМИ сообщениях о случаях нападения собак на людей кинолог-зоопсихолог Ольга Стернина дала советы, как спастись от стаи собак.

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