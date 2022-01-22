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Кинолог дала позволяющие спастись от стаи собак советы

Кинолог Стернина рассказала, как спастись от стаи собак
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При встрече со стаей собак лучше всего обойти животных, пройдя по другой дороге, при этом нельзя провоцировать агрессию. Об этом рассказала кинолог-зоопсихолог Ольга Стернина.

«Стая тесно связана с понятием «территория стаи» — это та территория, которая позволяет выживать данному сообществу животных, и имеет для них большую ценность, и по этой причине ими охраняется», — отметила эксперт в интервью с Пятым каналом, опубликованном 22 января.

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По ее словам, лучшее, что может сделать в момент встречи со стаей человек, — обойти животных, пройти по другой дороге. Однако, как уточнила Стернина, при пренебрежении советом к «пограничникам» подключатся «защитники» — собаки, способные на атаку.

«Первое, что мы должны сделать, — обеспечить себе защиту со спины: настоящая атака идет сзади, а всё, что спереди, — это, как правило, отвлекающие маневры», — подсказала эксперт.

При этом, как добавила кинолог, не стоит провоцировать агрессию: махать руками и ногами, замахиваться на собак, кричать и смотреть им пристально в глаза. В таких случаях следует говорить: «Фу!», «Нельзя!», «Стоять!», «Стой!», «Место!».

«Лучшая профилактика этой ситуации — в нее не попадать. Если вы видите собак, которые охраняют территорию, не ходите на эту территорию: справиться в одиночку очень трудно», — заключила кинолог.

Ранее 22 января стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкальском крае. ЧП произошло, когда девочка возвращалась домой из музыкальной школы через частный сектор. Животные напали на школьницу и буквально растерзали ее. Помочь девочке никто не успел.

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