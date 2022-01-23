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Танкер загорелся в Черном море

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На борту находящегося в Черном море танкера под флагом Коморских островов начался пожар, экипаж эвакуирован. Об этом 23 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию экстренных служб.

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Возгорание началось ночью в воскресенье во время нахождения судна Almuntazah в пяти километрах от мыса «Железный рог». Танкер перевозит более 700 тонн мазута.

«Пострадавших нет, экипаж семь человек (граждане РФ) эвакуированы на буксир «Бритиш» под флагом Молдовы», — отметили в экстренных службах.

Из Новороссийска к месту пожара прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий».

Судно в настоящее время стоит на якорной стоянке, пострадавших нет.

В октябре два человека пострадали при взрыве на нефтяном танкере «Семен Дежнев» в Иркутской области. Инцидент произошел в акватории реки Лена.

8 августа в норвежском порту Киркенес произошел пожар на российском промысловом судне. Все 22 члена экипажа были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.

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