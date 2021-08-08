Российский траулер загорелся в норвежском порту

В норвежском порту Киркенес загорелось российское промысловое судно, экипаж корабля эвакуировали. Об этом 8 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в пожарной команде порта.

«В порту Киркенес во время стоянки на рыболовецком судне Tamango в служебных помещениях начался пожар. Эвакуированы 22 моряка. Никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.

По его словам, морякам предоставлено горячее питание и ночлег.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, 14 июля, сообщалось, что в результате пожара на катере в Охотском море в районе Куприяновского мыса погиб один человек, им был государственный инспектор. Судно Lamor 7500 с признаками пожара примерно в 170 м от берега обнаружили рыбаки.