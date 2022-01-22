Павел Дуров оценил предложение ЦБ о запрете криптовалют в России

Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, может привести к оттоку IT-специалистов и нанести урон ряду отраслей высокотехнологичной экономики. Об этом 22 января заявил один из основателей соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.

По его мнению, запрет криптовалют негативно отразится на отрасли высоких технологий, в частности станет препятствием развитию блокчейна.

«Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности — от финансов до искусства», — подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что Россия лидирует по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. По словам Дурова, ему понятны опасения регулятора, однако лучше ограничиться мягким регулированием вместо полного запрета.

«Вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики», — добавил он.

20 января Центробанк представил доклад, в котором рассказал о вреде криптовалют для экономики. По мнению регулятора, угроза идет экологии страны, энергообеспечению, а также вызывает стремление нарушать законодательство. Кроме того, с криптовалютами связано довольно много случаев мошенничества.

ЦБ предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. Также ЦБ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

20 января президент ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин отметил, что Центробанку надо научиться контролировать оборот криптовалют, а не пытаться запретить его. Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков заявил, что вопрос запрета майнинга криптовалют очень серьезен и ЦБ следует обсудить его со специалистами в данной области. Он отметил, что не готов однозначно говорить о том, что Россия пойдет на это.