Доказательства расточительства: регуляторы объявляют войну майнерам

Регуляторы всего мира на этой неделе повели наступление на криптовалюты и майнинг. В России Центробанк предложил запретить добычу «крипты» на территории страны, а также использовать национальную финансовую инфраструктуру для операций с виртуальными валютами. Одновременно в США провели слушания по поводу влияния этой деятельности на энергетику. Схожими проблемами озабочены и в Европе. Заместитель председателя Европейского управления по ценным бумагам и рынкам, важнейшего финансового регулятора ЕС, предложил запретить виды майнинга, потребляющие большие объемы энергии. Речь идет о принципе proof-of-work (доказательстве выполнения работы), который сейчас используется при добыче большинства наиболее крупных по капитализации криптовалют, включая и самые популярные — биткоин и эфириум. Однако недовольство чиновников по поводу майнинга всё громче, и если дела так пойдут и дальше, то выжить смогут только те виртуальные валюты, которые отойдут от такой схемы. Подробности — в материале «Известий».

Что такое proof-of-work

Блокчейновые системы ставят перед майнером криптографическую задачу — его оборудование должно ее решить, чтобы создать новые блоки в цепи, это и является доказательством работы. Фактически идет перебор миллионов различных комбинаций кода. Когда оборудование решает данную задачу, оно получает вознаграждение в виде единицы той, или криптовалюты. При этом скорость решения задачи напрямую зависит от вычислительных возможностей оборудования.

По мере увеличения суммарных мощностей, задействованных в решении задач, их сложность также возрастает. Добыть каждую следующую единицу всё сложнее, поэтому для одного и того же результата требуются всё более продвинутые и быстрые компьютерные системы. На заре биткоина можно было намайнить несколько единиц этой валюты на одном достаточно мощном компьютере за пару часов. Сейчас для этого требуются огромные фермы, подчас сопоставимые по своим площадям с промышленными предприятиями. Добыча криптовалют стала фактически такой же индустрией, как и добыча нефти.

Разумеется, это приводит к экспоненциальному росту энергопотребления. Пять лет назад затраты на майнинг биткоина составляли не более 10 тераватт-часов в год. Сейчас эта цифра вплотную приблизилась к 200 тераватт-часов. Каждая транзакция в системе биткоина требует 1,1 тыс. киловатт-часов электричества, достаточно, чтобы обеспечивать энергией средний американский дом на протяжении полутора месяцев.

Доказательства расточительства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Эфириум стремительно догоняет: еще в начале 2021-го потребление энергии этой монетой составляло 15 тераватт-часов в год. Сейчас оно достигло 108 тераватт-часов — рост более чем в семь раз всего лишь за год с небольшим. Для сравнения, такая страна, как Нидерланды, потребляет 108 тераватт-часов энергии в год. Если сложить энергопотребление всех криптовалют, то оно приблизится к отметке в 0,5% от общемирового.

Такие цифры и сами по себе вызвали бы хмурый взгляд со стороны регуляторов, но масла в огонь подливает тот факт, что всё это происходит на фоне острейшего за почти полвека энергетического кризиса в Европе, который вылился в рекордные цены как на электроэнергию, так и на энергоносители. Схожие проблемы возникают и в Китае, который в прошлом году решил полностью запретить майнинг и оборот криптовалют. В результате многочисленные майнинговые фермы стремительно перебазировались в другие, более дружелюбные к «крипте» государства.

Одновременно борьба с потеплением климата требует активно сокращать «излишнее» потребление энергии, и это оказалось не менее важной причиной, почему криптовалюты и майнинг оказались под огнем властей. Утверждения сторонников криптовалют о том, что львиная доля добычи производится на основе возобновляемых источников, похоже, не вызывают особого доверия. В скандинавских странах — Швеции и Норвегии, где электричество относительно дешево, — идеи о запрете майнинга циркулируют на протяжении нескольких последних месяцев.

Какие есть альтернативы

Хотя proof-of-work остается наиболее распространенной схемой среди ведущих криптовалют, существуют и другие алгоритмы. Proof-of-stake (PoS) основан на том, что наибольшие шансы сгенерировать новый блок получают компьютеры с наибольшей долей в системе. Если совсем просто, то чем больше токенов на счету у пользователя, тем больше вероятность, что вознаграждение получит именно он. Использование данной модели не требует мощных майнинговых ферм и потребляет в тысячи раз меньше электроэнергии по сравнению с proof-of-work. На данный момент три криптовалюты из топ-10 — Solana, Cardano и Polkadot — используют эту схему.

Доказательства расточительства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Особую позицию занимает эфириум: данная блокчейн-система уже давно анонсировала переход на proof-of-stake. Но раз за разом эти планы переносились — последствия такого решения до сих пор остаются непредсказуемыми для будущего криптовалюты. Очередной дедлайн приходится на середину 2023 года. Если планам Виталика Бутерина будет суждено сбыться, то это нанесет тяжелейший удар по индустрии майнинга, поскольку эфир и биткоин, вместе взятые, используют почти 90% добывающих мощностей, а никого близкого к ним по популярности и раскрутке не видно. Однако многократные неудачи заставляют усомниться в успехе данного мероприятия и в этот раз.

Переход к возобновляемой энергетике

Тем не менее усилия со стороны регуляторов, вероятно, подвигнут распорядителей криптовалютных систем на более активное движение в этом направлении. На данный же момент такие угрозы не слишком пугают рынок, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

По словам аналитика 8848 Invest Александра Копытова, с точки зрения энергобаланса и соблюдения соглашения по климату рациональное зерно в данном заявлении присутствует.

— Однако Европейский союз не является крупнейшим центром майнинга криптовалют. На первом месте США, затем Казахстан и Россия. Влияние ЕС в случае запрета майнинга будет минимальным и кратковременным. Кроме того, 90% криптовалют и так работают на протоколе PoS, в частности популярные сейчас DeFi- и NFT-проекты — это всё протокол proof-of-stake.

— Доминирующей криптовалютой на этом рынке остается биткоин, майнинг которого происходит по принципу proof-of-work. Ужесточение требований в одних юрисдикциях подтолкнет майнеров к поиску альтернативных площадок, но не изменит принцип работы самой криптовалюты, — отмечает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Краткосрочно подобный новостной фон может добавлять волатильность, но в дальнейшем этот фактор не будет существенно влиять на ценообразование на этом рынке.

Доказательства расточительства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам финансового директора и руководителя департамента торговых операций ICB Fund Чэня Лиминя, сейчас большинство новых проектов уже создается на принципе PoS. Что касается эфириума, то, как считает собеседник «Известий», от разговоров до принятия реального законодательства пройдет как минимум год, за который вторая по популярности криптовалюта успеет завершить процесс трансформации.

— В целом в подобные запреты верится с трудом, так как в индустрии майнинга PoW присутствуют огромные деньги. В качестве конкретного примера можно привести американскую ферму Gem Mining, которая в декабре 2021 года привлекла $200 млн на расширение бизнеса. Количество устройств для добычи монет превышает 8 тыс. (то есть это явно не самый крупный игрок), с начала года удалось намайнить 431 монету, а прибыль составила $6,2 млн к ноябрю. Подобных игроков в США и Европе много, и все они ведут свой бизнес легально. Привлекают же они столько денег именно благодаря тому, что регуляторы из этих регионов не имеют привычки принимать неожиданные ограничительные меры и менять правила игры. Добавим к майнерам и остальных представителей криптобизнеса. Слишком уж этот сектор стал большим, чтобы его взять и запретить. Да и производители электроэнергии вряд ли захотят терять свои доходы. Скорее всего, разговоры ограничатся принуждением к использованию возобновляемых источников, — заключил эксперт.

Стоит отметить, что заявления регуляторов произвели достаточно сильное впечатление на рынок. Эфириум и биткоин на этой неделе вновь опустились к минимумам с конца сентября, хотя по-прежнему остаются значительно выше показателей, фиксировавшихся до начала большого ралли в I квартале прошлого года.