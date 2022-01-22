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Шахта «Комсомолец» в Кузбассе заработала в штатном режиме

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Шахта «Комсомолец» в Кузбассе заработала в штатном режиме, сообщили 22 января в пресс-службе компании СУЭК.

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Ранее, в субботу, сообщалось, что шахта прекратила работу из-за остановки главного вентилятора проветривания. В шахте находились 56 рабочих, все они были выведены на поверхность.

Как рассказали в компании, утром из-за просадки напряжения в сети электропередач произошла потеря напряжения электроэнергии на котельной вентиляционного ствола № 2. Из-за этого был отключен насос, подающий теплоноситель — воду на калориферную установку.

«В целях исключения подачи холодного воздуха в горные выработки шахты на время устранения причин отключения электроэнергии и полного восстановления работы насоса было принято решение об остановке вентилятора главного проветривания, а все шахтеры временно выведены на поверхность. В 11:40 (07:40 мск) все работы по восстановлению подачи тепла возобновлены, вентилятор запущен в работу. В настоящее время шахта работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

По информации «Известий», силы МЧС из-за произошедшего инцидента не привлекали.

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