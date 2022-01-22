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Работу шахты «Комсомолец» в Кузбассе остановили из-за проблем с проветриванием
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Работу шахты «Комсомолец» в Кузбассе остановили из-за проблем с проветриванием

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В Кемеровской области в городе Ленинск-Кузнецкий была приостановлена работа шахты «Комсомолец». Об этом 22 января сообщили экстренные службы.

Причиной стала остановка главного вентилятора проветривания шахты в результате прекращения подачи электроэнергии на котельную. В момент происшествия в шахте находились 56 человек.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, на данный момент главный вентилятор проветривания шахты запустили, шахта работает в штатном режиме. Все люди из шахты выведены, пострадавших нет. Отделение военизированных горноспасательных отрядов не привлекалось.

По информации «Известий», силы МЧС из-за произошедшего инцидента также не привлекали.

18 января стало известно, что регуляторы обсудят вопрос о досрочном отзыве лицензии на недра у шахты «Листвяжная», так как ходе проверок выявлены случаи несоблюдения норм добычи угля на шахте.

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29 декабря Кемеровский областной суд оставил под арестом президента холдинга «СДС», которому принадлежит шахта «Листвяжная», Михаила Федяева. Он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).

20 декабря «Известия» писали, что экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», вероятно, сбежал из России в Монако.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 человек были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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