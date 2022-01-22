Работу шахты «Комсомолец» в Кузбассе остановили из-за проблем с проветриванием

В Кемеровской области в городе Ленинск-Кузнецкий была приостановлена работа шахты «Комсомолец». Об этом 22 января сообщили экстренные службы.

Причиной стала остановка главного вентилятора проветривания шахты в результате прекращения подачи электроэнергии на котельную. В момент происшествия в шахте находились 56 человек.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, на данный момент главный вентилятор проветривания шахты запустили, шахта работает в штатном режиме. Все люди из шахты выведены, пострадавших нет. Отделение военизированных горноспасательных отрядов не привлекалось.

По информации «Известий», силы МЧС из-за произошедшего инцидента также не привлекали.

18 января стало известно, что регуляторы обсудят вопрос о досрочном отзыве лицензии на недра у шахты «Листвяжная», так как ходе проверок выявлены случаи несоблюдения норм добычи угля на шахте.

29 декабря Кемеровский областной суд оставил под арестом президента холдинга «СДС», которому принадлежит шахта «Листвяжная», Михаила Федяева. Он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).

20 декабря «Известия» писали, что экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», вероятно, сбежал из России в Монако.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 человек были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.