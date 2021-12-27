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Пускаться в берега: теневой владелец «Листвяжной» может быть гражданином Монако

Как члены семьи экс-депутата Владимира Гридина оказались в этом княжестве и чем они там занимаются
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Пускаться в берега: теневой владелец «Листвяжной» может быть гражданином Монако
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2021-12-26 18:13:22
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Возможный владелец весомой доли акций шахты «Листвяжная», где в результате аварии 25 ноября погиб 51 человек, экс-депутат Владимир Гридин может являться подданным Монако. Об этом «Известиям» сообщил информированный источник в правоохранительных органах. Маленькое государство на Лазурном Берегу, вероятно, стало для него домом еще в 2018 году, сообщил собеседник издания. Он добавил, что подданной солнечного княжества является также его невестка Светлана Гридина и, возможно, сын Сергей. «Известиям» удалось отыскать в базе налоговой службы Монако сведения о семейном бизнесе: Светлана Гридина владеет там частным детским клубом. Между тем в России у семейного клана Гридиных осталось много дорогой недвижимости и машин, а также доли в разных направлениях бизнеса. Большинство объектов Владимир Гридин приобрел, вероятно, еще будучи депутатом, но не все попали в декларацию, выяснили «Известия».

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«Расстаться с Москвой было сложно»

Экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», вероятно, является подданным Монако, сообщили источники «Известий». Предполагается, что гражданство этого княжества он получил еще в 2018 году, сообщил собеседник издания. Ранее считалось, что бизнесмен сбежал в Монако, но, вероятно, его семья перебралась туда несколькими годами раньше, следует из данных открытых источников, с которыми ознакомились «Известия». Сведений о подданстве Гридина Монако в Федеральную миграционную службу не поступало, добавил источник.

Светлана Гридина — невестка экс-депутата, супруга его второго сына Сергея — резидент княжества с 2015 года, живет в Монако вместе с мужем и детьми, следует из открытых данных. Женщина сама делилась этой информацией в интервью.

В базе налоговой службы Монако указано, что Светлана Гридина руководит частным детским клубом. Cheeky Monkeys Club (в переводе с английского «Клуб дерзких обезьян») с уставным капиталом €15 тыс. расположен на бульваре де Мулин, 32. Приглашает на занятия детей от трех до восьми лет, следует из данных налоговой.

Согласно документам, руководителем клуба Светлана стала в декабре 2015 года. Копия протокола о ее назначении подана в генеральный реестр судов Монако для расшифровки и размещения там в соответствии с законом княжества.

Пускаться в берега
Владимир Гридин

Владимир Гридин

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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«Несмотря на то что по образованию я экономист, я всегда мечтала работать в детской сфере. Я очень люблю детей и решила, что мне хватит моего жизненного опыта для создания идеального детского клуба — именно такого, который мы недавно открыли в Монако. У нас билингвальный клуб, дети и педагоги говорят здесь на английском и французском языках. Ребята занимаются балетом, гимнастикой, дзюдо, рисованием, музыкой, учатся готовить и кататься на велосипедах, а самые маленькие посещают развивающие занятия по методике Марии Монтессори», — поделилась Светлана Гридина в интервью интернет-порталу «Дочки-матери».

Она посетовала, что «расстаться с Москвой было сложно, ведь там остались друзья и близкие, но Монако встретило их солнцем, шумом прибоя и зеленью цветущих в январе садов — счастью детей не было предела». По мнению Светланы Гридиной, «детям лучше получать образование за рубежом, поэтому было принято решение о переезде за границу всей семьей».

«В Монако нас привлек в первую очередь климат, ну и, конечно, невероятная красота вокруг», — уточнила она.

По данным базы «Спарк», сейчас Светлана Гридина не значится соучредителем каких-либо фирм в России, в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирована. До своего отъезда за границу женщина была гендиректором фирмы «Новотранс», совладельцем СДС «Медиахолдинг», а также еще двух ныне не действующих ООО, связанных с охранным бизнесом и переработкой мясной продукции, следует из сведений в «Спарке». Сергей Гридин, согласно той же базе данных, также не связан с бизнесом в России, а до переезда значился владельцем 25 компаний различных форм собственности.

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«Распродажа» активов

В пользу планов отъезда Владимира Гридина из России задолго до трагедии на «Листвяжной» косвенно говорят и другие собранные «Известиями» данные. В частности, распродажа его видимой доли в «Сибирском деловом союзе» в 2019 году, о которой писали СМИ. Как ранее сообщали «Известия», тогда один из основателей и совладельцев холдинга — Михаил Федяев — оказался получателем сельскохозяйственных и строительных активов партнера, увеличив размер собственной доли до 95%.

Выходу Гридина из состава акционеров холдинга предшествовала масштабная «распродажа» его непрофильных активов, которая началась еще в 2014 году, свидетельствуют данные базы «Спарк». Так, были проданы «Новокузнецкий ликеро-водочный завод», холдинговая компания «Новотранс» и целый ряд других крупных предприятий, не имеющих отношения к углю. «Распродажа» длилась вплоть до 2018 года.

Пускаться в берега
Пускаться в берега: теневой владелец «Листвяжной» может быть гражданином Монако
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Начало процессу было положено в годы, когда теневой владелец «Листвяжной» еще был депутатом Госдумы. Его избирали дважды, в 2007 и 2011 годах. И внешне всё походило на то, что миллиардер «устал» и просто выходит из бизнеса, по крайней мере, именно так оценивали происходящее СМИ. Впрочем, возможно, мужчина хотел вывести активы в офшоры и сменить место жительства.

Порядка 90% угля, добытого в «Листвяжной» и других шахтах АО ХК «СДС-Уголь», идет на экспорт при посредничестве MIR Trade AG, писали СМИ. По данным «Спарк», более 50% MIR Trade AG принадлежит АО ХК «СДС-Уголь», сообщали «Известия» ранее. По сведениям из той же базы, сам экс-депутат был директором московского представительства MIR Trade AG с 2000 по 2003 год, а его сын Андрей — с 2003-го по 2009-й.

По данным налоговых органов, сейчас Владимир Гридин является членом совета директоров и соучредителем 25% АО ХК «СДС Уголь». По сведениям источника, еще 25% акций принадлежат Андрею Гридину, он также входит в совет директоров компании. О том, что клан Гридиных является теневым владельцем шахты, стало известно из показаний одного из руководителей «Листвяжной», который оказался в курсе истинного положения дел и распределения долей в холдинге, добавил собеседник. Андрей Гридин предположительно выехал за границу вместе с отцом после гибели людей на подконтрольной шахте, добавил он.

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«Заводы, пароходы» и Rolls-Royce

Несмотря на монакское подданство, в России у клана остались бизнес и имущество. Кроме «СДС Угля», список активов Владимира Гридина включает в себя производство азотных удобрений, строительство, транспортные перевозки, аэропорт, морской порт, ликеро-водочные заводы, ресторанный бизнес, следует из данных «Спарк».

За Андреем Гридиным числится внушительный парк авто: Bentley Continental GТ V8S и Bentley Веnтауgа V8 Diеsеl, Rolls-Royce Wraith, пять Mercedes и одна Mazda, рассказал источник издания. Ранее сын экс-депутата был учредителем около 55 компаний в России, следует из данных «Спарк».

Пускаться в берега
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Одним из основных видов деятельности Андрея Гридина ранее были грузовые перевозки и железнодорожный транспорт. Его бизнес всегда был тесно связан с бизнесом отца, бывшего зампредседателя комитета Госдумы по транспорту, демонстрирует разработанная «Спарк» структура владения семейным бизнесом. Сейчас Андрей — совладелец десятка компаний, связанных с добычей угля, удобрений, арендой имущества, строительством, указано в базе.

Помимо солидного списка недвижимости, который ранее уже мелькал в СМИ, «Известия» нашли у экс-депутата один «несветившийся» объект. Это четырехэтажный особняк в Ногинском районе Московской области общей площадью 801,4 кв. м. Как следует из выписки ЕГРН, вплоть до 2009 года дом принадлежал Владимиру Гридину, но в декларации о доходах экс-депутата он не указан. В 2009 году дом перешел жене Галине по договору дарения.

Согласно последней депутатской декларации за 2013 год, рост доходов Владимира Гридина за два года составил 1134% (в то же время у россиян показатель в среднем составил 37%).

«Известия» попытались дозвониться до Владимира и Андрея Гридиных, но из четырех имеющихся в редакции телефонов три были недоступны, а по оставшемуся никто не ответил.

Справка «Известий»

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 были госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Официальный собственник «Листвяжной» и председатель совета директоров компании Михаил Федяев, главный инженер ООО «Шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов, технический директор холдинга Антон Якутов, гендиректор холдинга «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев были арестованы. 24 декабря все они обжаловали свои аресты.

Алексееву, Якутову и Лобанову инкриминируют ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности гибель людей»). Суд ранее постановил заключить их под стражу до 25 января 2022 года. Михаил Федяев арестован до 14 февраля и обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).

Уголовное дело возбуждено и на сотрудников отдела Ростехнадзора, их обвиняют в халатности.

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