Пускаться в берега: теневой владелец «Листвяжной» может быть гражданином Монако

Возможный владелец весомой доли акций шахты «Листвяжная», где в результате аварии 25 ноября погиб 51 человек, экс-депутат Владимир Гридин может являться подданным Монако . Об этом «Известиям» сообщил информированный источник в правоохранительных органах. Маленькое государство на Лазурном Берегу, вероятно, стало для него домом еще в 2018 году, сообщил собеседник издания. Он добавил, что подданной солнечного княжества является также его невестка Светлана Гридина и, возможно, сын Сергей. «Известиям» удалось отыскать в базе налоговой службы Монако сведения о семейном бизнесе: Светлана Гридина владеет там частным детским клубом. Между тем в России у семейного клана Гридиных осталось много дорогой недвижимости и машин, а также доли в разных направлениях бизнеса. Большинство объектов Владимир Гридин приобрел, вероятно, еще будучи депутатом, но не все попали в декларацию, выяснили «Известия».

«Расстаться с Москвой было сложно»

Экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», вероятно, является подданным Монако , сообщили источники «Известий». Предполагается, что гражданство этого княжества он получил еще в 2018 году, сообщил собеседник издания. Ранее считалось, что бизнесмен сбежал в Монако, но, вероятно, его семья перебралась туда несколькими годами раньше, следует из данных открытых источников, с которыми ознакомились «Известия». Сведений о подданстве Гридина Монако в Федеральную миграционную службу не поступало, добавил источник.

Светлана Гридина — невестка экс-депутата, супруга его второго сына Сергея — резидент княжества с 2015 года, живет в Монако вместе с мужем и детьми, следует из открытых данных. Женщина сама делилась этой информацией в интервью.

В базе налоговой службы Монако указано, что Светлана Гридина руководит частным детским клубом . Cheeky Monkeys Club (в переводе с английского «Клуб дерзких обезьян») с уставным капиталом €15 тыс. расположен на бульваре де Мулин, 32. Приглашает на занятия детей от трех до восьми лет, следует из данных налоговой.

Согласно документам, руководителем клуба Светлана стала в декабре 2015 года. Копия протокола о ее назначении подана в генеральный реестр судов Монако для расшифровки и размещения там в соответствии с законом княжества.

Пускаться в берега Владимир Гридин Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

«Несмотря на то что по образованию я экономист, я всегда мечтала работать в детской сфере. Я очень люблю детей и решила, что мне хватит моего жизненного опыта для создания идеального детского клуба — именно такого, который мы недавно открыли в Монако. У нас билингвальный клуб, дети и педагоги говорят здесь на английском и французском языках. Ребята занимаются балетом, гимнастикой, дзюдо, рисованием, музыкой, учатся готовить и кататься на велосипедах, а самые маленькие посещают развивающие занятия по методике Марии Монтессори», — поделилась Светлана Гридина в интервью интернет-порталу «Дочки-матери».

Она посетовала, что «расстаться с Москвой было сложно, ведь там остались друзья и близкие, но Монако встретило их солнцем, шумом прибоя и зеленью цветущих в январе садов — счастью детей не было предела» . По мнению Светланы Гридиной, «детям лучше получать образование за рубежом, поэтому было принято решение о переезде за границу всей семьей».

«В Монако нас привлек в первую очередь климат, ну и, конечно, невероятная красота вокруг», — уточнила она.

По данным базы «Спарк», сейчас Светлана Гридина не значится соучредителем каких-либо фирм в России, в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирована. До своего отъезда за границу женщина была гендиректором фирмы «Новотранс», совладельцем СДС «Медиахолдинг», а также еще двух ныне не действующих ООО, связанных с охранным бизнесом и переработкой мясной продукции, следует из сведений в «Спарке». Сергей Гридин, согласно той же базе данных, также не связан с бизнесом в России, а до переезда значился владельцем 25 компаний различных форм собственности.

«Распродажа» активов

В пользу планов отъезда Владимира Гридина из России задолго до трагедии на «Листвяжной» косвенно говорят и другие собранные «Известиями» данные . В частности, распродажа его видимой доли в «Сибирском деловом союзе» в 2019 году , о которой писали СМИ. Как ранее сообщали «Известия», тогда один из основателей и совладельцев холдинга — Михаил Федяев — оказался получателем сельскохозяйственных и строительных активов партнера, увеличив размер собственной доли до 95%.

Выходу Гридина из состава акционеров холдинга предшествовала масштабная «распродажа» его непрофильных активов, которая началась еще в 2014 году, свидетельствуют данные базы «Спарк». Так, были проданы «Новокузнецкий ликеро-водочный завод», холдинговая компания «Новотранс» и целый ряд других крупных предприятий, не имеющих отношения к углю. «Распродажа» длилась вплоть до 2018 года.

Пускаться в берега Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Начало процессу было положено в годы, когда теневой владелец «Листвяжной» еще был депутатом Госдумы. Его избирали дважды, в 2007 и 2011 годах. И внешне всё походило на то, что миллиардер «устал» и просто выходит из бизнеса , по крайней мере, именно так оценивали происходящее СМИ. Впрочем, возможно, мужчина хотел вывести активы в офшоры и сменить место жительства.

Порядка 90% угля, добытого в «Листвяжной» и других шахтах АО ХК «СДС-Уголь», идет на экспорт при посредничестве MIR Trade AG, писали СМИ. По данным «Спарк», более 50% MIR Trade AG принадлежит АО ХК «СДС-Уголь», сообщали «Известия» ранее. По сведениям из той же базы, сам экс-депутат был директором московского представительства MIR Trade AG с 2000 по 2003 год, а его сын Андрей — с 2003-го по 2009-й.

По данным налоговых органов, сейчас Владимир Гридин является членом совета директоров и соучредителем 25% АО ХК «СДС Уголь». По сведениям источника, еще 25% акций принадлежат Андрею Гридину, он также входит в совет директоров компании. О том, что клан Гридиных является теневым владельцем шахты, стало известно из показаний одного из руководителей «Листвяжной», который оказался в курсе истинного положения дел и распределения долей в холдинге, добавил собеседник. Андрей Гридин предположительно выехал за границу вместе с отцом после гибели людей на подконтрольной шахте, добавил он.

«Заводы, пароходы» и Rolls-Royce

Несмотря на монакское подданство, в России у клана остались бизнес и имущество. Кроме «СДС Угля», список активов Владимира Гридина включает в себя производство азотных удобрений, строительство, транспортные перевозки, аэропорт, морской порт, ликеро-водочные заводы, ресторанный бизнес, следует из данных «Спарк».

За Андреем Гридиным числится внушительный парк авто: Bentley Continental GТ V8S и Bentley Веnтауgа V8 Diеsеl, Rolls-Royce Wraith, пять Mercedes и одна Mazda, рассказал источник издания. Ранее сын экс-депутата был учредителем около 55 компаний в России, следует из данных «Спарк».

Пускаться в берега Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Одним из основных видов деятельности Андрея Гридина ранее были грузовые перевозки и железнодорожный транспорт. Его бизнес всегда был тесно связан с бизнесом отца, бывшего зампредседателя комитета Госдумы по транспорту, демонстрирует разработанная «Спарк» структура владения семейным бизнесом. Сейчас Андрей — совладелец десятка компаний, связанных с добычей угля, удобрений, арендой имущества, строительством, указано в базе.

Помимо солидного списка недвижимости, который ранее уже мелькал в СМИ, «Известия» нашли у экс-депутата один «несветившийся» объект. Это четырехэтажный особняк в Ногинском районе Московской области общей площадью 801,4 кв. м. Как следует из выписки ЕГРН, вплоть до 2009 года дом принадлежал Владимиру Гридину, но в декларации о доходах экс-депутата он не указан. В 2009 году дом перешел жене Галине по договору дарения.

Согласно последней депутатской декларации за 2013 год, рост доходов Владимира Гридина за два года составил 1134% (в то же время у россиян показатель в среднем составил 37%).

«Известия» попытались дозвониться до Владимира и Андрея Гридиных, но из четырех имеющихся в редакции телефонов три были недоступны, а по оставшемуся никто не ответил.