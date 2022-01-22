В США призвали исключить РФ из всех международных организаций

Экс-посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор призвал исключить Россию из всех международных организаций из-за ситуации вокруг Украины. Об этом он написал в своей публикации для издания Foreign Policy.

«Следует принять меры по исключению России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений, среди них — принцип, согласно которому ни одна страна не нападет на другую через признанные границы», — говорится в статье, опубликованной 21 января.

По его словам, Россия должна стать «изгоем среди цивилизованных стран».

Если страны ОБСЕ (57 государств) не исключат РФ и ее «сателлита в лице Белоруссии», считает Гилмор, Вашингтону нужно будет прекратить финансирование организации.

Бывший посол Соединенных Штатов также заметил, что даже Швеция и Финляндия, которые обычно придерживаются нейтральной позиции, теперь осознают, что им грозит подчинение другому государству. Он подчеркнул, что Америке пора агрессивно вербовать эти две страны в Североатлантический альянс (НАТО).

Кроме того, бывший постпред призвал к введению санкций в отношении РФ.

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в пятницу заявила, что Белый дом рассматривает помимо экономических еще и военные меры против России в случае эскалации ситуации на границе с Украиной.

Президент США Джо Байден 20 января заявил на пресс-конференции, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут совершать операции с американским долларом. При этом он признал, что такие действия грозят негативным влиянием также и на экономику Штатов.

14 января глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности страны к любым санкциям Запада. Он отметил, что Москва готова «к любому развитию событий и в сфере экономики».

8 января газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против России, который может затронуть большое количество россиян. Так, в случае якобы готовящегося «вторжения» РФ на Украину министерство торговли США может запретить экспорт в страну любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — содержащих детали производства США.