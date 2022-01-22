В США заявили о рассмотрении военных мер против России из-за Украины

Белый дом рассматривает и военные меры, помимо экономических, против России в случае эскалации ситуации на границе с Украиной. Об этом в пятницу, 21 января, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Постпред отметила, что США ничего не исключают в плане ответа в случае эскалации ситуации вокруг Украины, во внимание принимаются и военные контрмеры.

Она также напомнила, что Вашингтон работает с Украиной с 2014 года. По ее словам, Соединенные Штаты предоставили им почти $2,7 млрд на поддержку военных.

Кроме того, Томас-Гринфилд добавила, что США оказывают Украине консультационную поддержку.

Ранее, 19 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину и выделят дополнительные $300 млн в 2022 году.

18 января представитель Госдепартамента заявила, что Вашингтон продолжит отправлять Украине военную помощь для укрепления ее обороноспособности, новые поставки состоятся в ближайшие недели.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Сергей Лавров заявил в тот же день, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.