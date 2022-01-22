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Женщина в Ленобласти утонула в проруби на глазах у детей на Крещение

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В Гатчинском районе Ленинградской области женщина утонула в необорудованной проруби на реке Оредеж во время крещенских купаний, несчастный случай произошел 19 января. Ее тело ищут водолазы.

На кадрах, заснятых очевидцами, видно, как женщина прыгает в прорубь и сразу исчезает под водой, вслед за ней в воду на помощь бросаются ее родственники, однако поиски ни к чему не приводят. При этом на берегу находились дети пропавшей, которые все это время наблюдали за происходящим.

В день происшествия к поискам купальщицы приступили спасатели Всероссийского общества спасения на водах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Был произведен спуск трех водолазов в разных местах реки.

Как отметил начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев, река Оредеж обладает быстрым течением, до 3 м/с.

«Насколько известно, женщина пошла окунаться в место, где нет спасателей, нет правильного освещения — на реке просто была вырублена майна. Рассматриваются два варианта: либо это было синкопальное утопление (смерть вследствие спазма сосудов. — Ред.), либо ее просто снесло течением», — рассказал он.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев назвал противопоказания для крещенских купаний в проруби. По его словам, рекомендовано воздержаться от употребления алкогольных напитков, а также важно соблюдать дистанцию из-за риска ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом, а людям с хроническими заболеваниями и вовсе стоит воздержаться от купания в проруби.

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